Під час обміну 5 березня звільнили 200 українців

Під час обміну полоненими у четвер, 5 березня, Україна повернула додому сімох прикарпатців. Про це повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.

Серед звільнених з російського полону:

Володимир Бойчук з Коломийського району;

Володимир Гула з Івано-Франківського району;

Андрій Кочмарський і Роман Русаль з Калуського району;

Володимир Микитин та Михайло Триняк з Надвірнянщини;

Іван Мицканюк з Косівщини.

«Щиро радіємо разом із їхніми родинами та дякуємо всім, хто працює над поверненням наших людей додому», – написала Світлана Онищук у фейсбуці.

Нагадаємо, під час першого етапу обміну полоненими між Україною та Росією, про який сторони домовились під час переговорів у Женеві, додому повернулися 200 військових.

Це бійці Військово-морських сил, Сухопутних військ, ТрО, Сил безпілотних систем, ДШВ, Повітряних сил, а також Національної гвардії, Державної прикордонної служби та Державної спеціальної служби транспорту. Серед звільнених українців – захисники Маріуполя, а також військові, які боронили Донеччину, Луганщину, Харківщину та Запорізьку область.