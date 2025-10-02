2 жовтня Україна та Росія провели черговий етап обміну військовополоненими

Під час чергового обміну полоненими у четвер, 2 жовтня, з Росії в Україну повернули трьох військовослужбовців з Волині. Усі вони перебували в неволі ще з 2022 року. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Рудницький.

За його інформацією, серед звільнених захисників:

Владислав Григорчук, 1997 року народження, з міста Луцьк;

Віталій Глєбов, 1988 року народження, з села Рудне Луцького району;

Павло Подобєд, 1985 року народження, з міста Ковель.

Іван Рудницький уточнив, що волиняни перебували у полоні з 2022 року.

Додамо, що 2 жовтня Україна та Росія провели черговий етап обміну військовополоненими. Додому повернулися 183 військових – рядові, сержанти та офіцери. Йдеться про бійців Збройних сил, Національної гвардії та Державної прикордонної служби. Військові виконували бойові завдання у Маріуполі, зокрема, й на заводі «Азовсталь», а також обороняли Чорнобильську атомну електростанцію. Більшість з них перебували у полоні ще з 2022 року. Також до України повернули 20 цивільних громадян.