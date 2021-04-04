Україна вітає продовження санкцій США проти Росії й просить їх посилення. Про це в інтерв’ю «Радіо Свобода» заявила посол України у США Оксана Маркарова.

На її думку, і при нинішній американській адміністрації Джо Байдена санкційна політика залишається принциповою.

«Ціна для агресора за ті дії, які Росія чинить і на частково окупованому Донбасі, і за незаконну анексію Криму ... повинна постійно зростати, поки не буде змінена поведінка. Тому ми бачимо не просто подовження санкцій. Ми бачимо їхнє посилення і по тому ж "Північному потоку" однозначну позицію займають США. Ми бачимо їхнє посилення постійне», – заявила Маркарова.

Вона впевнена, що санкції будуть посилюватися, якщо Росія не змінить свою поведінку.

«Ми також хотіли б, ми про це говоримо також на всіх офіційних рівнях (я маю на увазі, ми – Україна) більшої залученості США до всіх форматів. І я думаю, що це також знайде відклик у нашого стратегічного партнера. І я думаю, що якщо Росія й далі буде продовжувати свою агресивну політику, можна точно, а ми постійно про це говоримо і закликаємо, очікувати посилення санкційного режиму», – констатувала Маркарова.

Нагадаємо, що 3 березня президент США Джо Байден продовжив санкції проти Росії, введені у 2014 році за окупацію Криму. Про це йдеться в документі, опублікованому в середу, 3 березня, в американському Федеральному реєстрі США.

Санкції проти Росії щодо ситуації в Україні були введені адміністрацією президента Барака Обами в 2014 році. Перші обмежувальні заходи набули чинності 6 березня 2014 року, пізніше - 16 березня, 20 березня і 19 грудня того ж року – санкції розширювалися.

Санкції стосуються громадян Росії, в тому числі офіційних осіб, а також посадових осіб уряду колишнього президента України Віктора Януковича. Крім того, ці заходи стосуються бізнесменів із Росії, кількох компаній і керівництва угруповань «ДНР» та «ЛНР».

З моменту введення санкцій вони щорічно продовжуються на 12 місяців.