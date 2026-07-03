Валєрій Гєрасімов обіймає посаду начальника російського Генштабу з 2012 року

Служба безпеки України та Офіс генпрокурора розпочали кримінальне провадження за фактами воєнних злочинів начальника генерального штабу російської армії генерала Валєрія Гєрасімова. Йому інкримінують причетність до масованих атак Росії на українську цивільну інфраструктуру, зокрема до атаки на Київ 2 липня, повідомили у пресслужбах СБУ та ОГП у пʼятницю, 3 липня.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом комбінованої російської ракетно-дронової атаки на Київ та Київську область. Внаслідок атаки у Києві загинули 30 людей, понад 90 зазнали поранень.

У пресслужбі СБУ повідомили, що здебільшого росіяни атакують Київ та інші українські міста ракетами типу «Х», «Кинджал», «Калібр», «Іскандер», «Циркон», а також ударними дронами дальнього радіуса дії типу «Шахед/Герань».

«За вказівками Гєрасімова підпорядковані йому збройні угруповання РФ займаються плануванням, підготовкою та здійсненням повітряних нападів на Україну із застосуванням бомбардувальників, кораблів-ракетоносіїв та наземних оперативно-тактичних ракетних комплексів. Масштабні обстріли Росією цивільних об’єктів України є прямим порушенням статей 51, 52 Додаткового протоколу I до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року», – повідомили у пресслужбі СБУ.

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Правоохоронці задокументували факти атак та розпочали кримінальне провадження проти Гєрасімова за ч. 2 ст. 438 ККУ (порушення законів та звичаїв війни та віддання наказу вчиняти такі дії). Санкції статті передбачають максимальне покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

Зазначимо, 70-річний Валєрій Гєрасімов – радянський і російський воєначальник. Начальник генштабу ЗС РФ з 2012 року, перший заступник міністра оборони РФ. Згідно із зібраними українськими слідчими документальними матеріалами із підтвердженням, Гєрасімов є ідеологом агресивної війни або військових конфліктів на території інших держав.

Валєрію Гєрасімову приписують створення так званої «доктрини Герасімова», згідно з якою дистанційний безконтактний вплив на супротивника стає головним засобом досягнення цілей бою та операції. Доктрина передбачає, що ураження обʼєктів противника здійснюється на всю глибину території.

З 2015 року Гєрасімов перебуває під санкціями України. З початку повномасштабного вторгнення Росії до України у 2022 році керував окупантами, проте після відведення російських військ з півночі України майже перестав зʼявлятися у публічному просторі.

У 2024 році на Валерія Гєрасімова видав ордер на арешт Міжнародний кримінальний суд. Ордер видали за обстріли енергетичної інфраструктури України.