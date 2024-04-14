На думку Зеленського, відбиття атаки Ірану у небі над Ізраїлем свідчить про ефективність сучасного озброєння

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 14 квітня прокоментував удари Ірану по Ізраїлю та нагадав, що Україна потребує захисту сучасної авіації та систем ППО. Президент підкреслив, що будь-яка частина світу заслуговує на захист та надійний мир.

За даними Володимира Зеленського, протягом останнього тижня Росія атакувала Україну 80 ракетами, майже 130 безпілотниками та майже 700 керованими авіабомбами. Попри те, що значну частину повітряних цілей вдалося знищити, наразі Україні дедалі важче збивати російські снаряди.

Зокрема, 13 квітня українські Повітряні сили знищили 10 з 10 запущених росіянами БПЛА Shahed. Водночас в українських містах є поранені та загиблі, а також руйнування житлової інфраструктури.

Під час атаки на Ізраїль західна ППО збила переважну більшість з 300 випущених повітряних цілей. Це, на думку Володимира Зеленського, доводить ефективність сучасних засобів ППО та авіації.

«Увесь світ бачить, що таке справжній захист. Бачить, що це можливо. І весь світ побачив, що Ізраїль у цьому захисті був не наодинці – загрозу в небі знищували й союзники. Потрібно робити все, щоб зло та війни не розповзалися світом – ані у Європі, ані на Близькому Сході, ані будь-де ще. І Україна, і Близький Схід, і всі інші частини світу однаково заслуговують на справедливий і надійний мир» – повідомив Володимир Зеленський.

Президент підсумував, що самовпевненість терористів зростає на тлі довгих очікувань України щодо військової підтримки. Зеленський закликав прискорити розгляд законопроекту США про допомогу Україні та запровадити нові санкції, які не дозволятимуть Росії ввозити компоненти для створення нових БПЛА.