Посол України в Німеччині Олексій Макеєв

Україна та Німеччина створили спільну робочу групу, яка опрацьовує механізми повернення українських чоловіків мобілізаційного віку, які незаконно виїхали за кордон. Про це розповів посол України в Німеччині Олексій Макеєв в оприлюдненому 2 липня інтерв’ю агентству «Укрінформ».

«Я поки не буду розкривати ці механізми. Вони якраз обговорюються в межах роботи цієї робочої групи», – заявив посол.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

За його інформацією, зараз у Німеччині перебувають близько 1,3 млн громадян України.

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

«Ми бачимо, що суттєво збільшується частка тих, хто вже працює, хто не лише отримує допомогу, а й сплачує соціальні внески. Це ще не такі показники, як у Польщі, але велика частина українців уже інтегрувалася», – зазначив Макеєв.

Він також розповів, що одним із ключових інструментів підтримки зв’язку українців із Батьківщиною є центри Unity Hub. У таких центрах громадяни можуть отримати послуги, поспілкуватися з іншими українцями та дізнатися про можливості повернення в Україну. Перший Unity Hub вже відкрили в центрі Берліна.

Посол наголосив, що Київ і Берлін зацікавлені у збереженні зв’язку цих українців з Батьківщиною, адже «фахово підготовлені» громадяни можуть допомогти у відбудові України.

За даними агентства, станом на 30 травня в Німеччині загалом перебували 1,348 млн українських біженців, серед яких – 356 тис. чоловіків у віці 18-63 роки.

Нагадаємо, у січні канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що закликав президента України Володимира Зеленського забезпечити, щоб молоді українські чоловіки залишалися в країні та не виїжджали за кордон. На його думку, Україна має залишати молодих чоловіків, щоб ті проходили військову службу.

Уже в квітні Мерц заявив, що Німеччина підтримує зусилля України щодо обмеження виїзду чоловіків призовного віку до Євросоюзу. За словами канцлера, повернення до України чоловіків мобілізаційного віку, які нині перебувають за кордоном, необхідне для її захисту та відбудови.