На сьогодні вдалося погодити два гуманітарні коридори

На п’ятницю, 25 березня, вдалося погодити два гуманітарні коридори. Про це повідомила міністерка реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук.

На сьогодні погоджено такі гуманітарні коридори:

Маріуполь — Запоріжжя. Централізована евакуація на автобусах запланована з Бердянська. Місце збору: спорткомплекс на вул. Мелітопольське шосе, 27.

Мелітополь — Запоріжжя. Місце зборів: пожежна частина №9.

Також Ірина Верещук зазначила, що всі 7 гуманітарних коридорів, які були погоджені на попередній день, спрацювали. Загалом за добу було евакуйовано 3343 людини. Крім того, вдалося звільнити водіїв та рятувальників ДСНС, які напередодні були захоплені в селищі Мангуш на Донеччині. З місцевого інтернату в м. Пологи на Запоріжжі евакуювали 35 дітей-сиріт.

Також в «Укрзалізниці» повідомили, що на 25 березня призначили додаткові евакуаційні рейси.

Йдеться про такі поїзди:

Київ : о 17:00 поїзд Інтерсіті+ Київ – Львів .

: о 17:00 поїзд Інтерсіті+ . Харків: поїзд №209/210 Харків – Івано-Франківськ об 11:30 ; Інтерсіті+ Харків – Львів о 15:00;

поїзд №209/210 об Інтерсіті+ Дніпро: о 20:00 поїзд №234/233 Дніпро – Чоп ;

о поїзд №234/233 Краматорськ: поїзд №290/289 Краматорськ – Львів о 13:00; поїзд №292/291 Краматорськ – Львів о 16:00.

Додатковий рейс також відправиться з Одеси до Ужгорода о 22:32.

Актуальний графік регулярних поїздів на наступний день оновлюється щодня близько 00:00 на сайті «Укрзалізниці».