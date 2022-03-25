Україна та Росія погодили гуманітарні коридори на 25 березня
На п’ятницю, 25 березня, вдалося погодити два гуманітарні коридори. Про це повідомила міністерка реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук.
На сьогодні погоджено такі гуманітарні коридори:
- Маріуполь — Запоріжжя. Централізована евакуація на автобусах запланована з Бердянська. Місце збору: спорткомплекс на вул. Мелітопольське шосе, 27.
- Мелітополь — Запоріжжя. Місце зборів: пожежна частина №9.
Також Ірина Верещук зазначила, що всі 7 гуманітарних коридорів, які були погоджені на попередній день, спрацювали. Загалом за добу було евакуйовано 3343 людини. Крім того, вдалося звільнити водіїв та рятувальників ДСНС, які напередодні були захоплені в селищі Мангуш на Донеччині. З місцевого інтернату в м. Пологи на Запоріжжі евакуювали 35 дітей-сиріт.
Також в «Укрзалізниці» повідомили, що на 25 березня призначили додаткові евакуаційні рейси.
Йдеться про такі поїзди:
- Київ: о 17:00 поїзд Інтерсіті+ Київ – Львів.
- Харків: поїзд №209/210 Харків – Івано-Франківськ об 11:30; Інтерсіті+ Харків – Львів о 15:00;
- Дніпро: о 20:00 поїзд №234/233 Дніпро – Чоп;
- Краматорськ: поїзд №290/289 Краматорськ – Львів о 13:00; поїзд №292/291 Краматорськ – Львів о 16:00.
Додатковий рейс також відправиться з Одеси до Ужгорода о 22:32.
Актуальний графік регулярних поїздів на наступний день оновлюється щодня близько 00:00 на сайті «Укрзалізниці».
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