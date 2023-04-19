МЗС не вперше відкликає Ігоря Кизима для консультацій

Міністерство закордонних справ України відкликало посла з Білорусі Ігоря Кизима для консультацій. Причиною цього рішення стала зустріч самопроголошеного білоруського президента Алєксандра Лукашенка з ватажком «ДНР» Денисом Пушиліним.

Зокрема, МЗС України засудило таку зустріч і назвало її спробою легітимізації російської окупації.

«Вважаємо зустріч з представником російської окупаційної адміністрації, який переховується від українського слідства за скоєння тяжких злочинів та знаходиться під українськими і міжнародними санкціями, черговим і кричущим недружнім актом з боку Республіки Білорусь, спрямованим на підтримку держави-агресора РФ», – наголосили в МЗС України.

Українські дипломати також закликали Мінськ припинити підтримувати Росію у війні проти України та утримуватися від подібних кроків.

18 квітня у Мінську Лукашенко провів зустріч із ватажком «ДНР» Денисом Пушиліним. Він запропонував допомогу Білорусі у відновленні окупованих територій Донеччини.

Зауважимо, що вперше Україна відкликала посла з Білорусі для консультацій у серпні 2020 року після того, як Білорусь відмовилася видати Україні затриманих найманців ПВК «Вагнер». Однак через кілька тижнів його повернули до Мінська.

Дипломатичні відносини між Україною та Білоруссю зберігаються навіть попри те, що Білорусь надає Росії підтримку у війні проти України, тоді як дипвідносини з РФ Україна розірвала в перші години повномасштабної війни.