Автори іспанського підручника для 6 класу позначили окупований Крим як частину Росії

Посольство України в Іспанії звернулось до міністра освіти країни з вимогою відкликати тираж підручників, де окупований Крим вказаний як частина Росії. Йдеться про підручник «Соціальні науки» для 6 класу середньої школи видавництва «Edelvives».

Як пише в п’ятницю, 26 листопада, «Європейська правда», першим про помилку в підручнику повідомив користувач Facebook Богдан Довгань. Це сталося ще в суботу, 20 листопада. За словами дописувача, цю книжку йому показала його донька , яка навчається в 6 класі у Мадриді.

Посольство України в Іспанії відреагувало на інцидент у четвер, 25 листопада.

«У зв’язку з інформацією, що стала відомою посольству України в Іспанії, посол Сергій Погорельцев невідкладно звернувся до міністра освіти і професійної підготовки Іспанії Пілар Алегрії Контіненте з приводу грубої помилки, допущеної у підручнику “Соціальні науки” для 6-го класу середньої школи видавництва “Edelvives” стосовно приналежності Кримського півострова РФ», – сказано у повідомленні посольства.

Зокрема, посол порушив питання про відкликання усього накладу цього підручника з навчальних закладів Іспанії. Він також попросив, щоб надалі міністерство не допускало схвалення таких підручників для іспанських закладів освіти.

Окремо посольство закликало українців, які виявили аналогічні порушення, не лише публікувати дописи в соціальних мережах, а звертатись до видавництв та державних установ країн, де були зафіксовані такі випадки, оскільки «колективні звернення роблять свою справу».

Нагадаємо, Росія почала процес окупації Криму в лютому 2014 року і завершила його в березні того ж року. Євросоюз, США та низка інших держав не визнають Крим частиною Росії і виступають за його деокупацію.