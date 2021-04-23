Глава МЗС України Дмитро Кулеба візьме участь в переговорах, які пройдуть в Бухаресті

Україна вперше візьме участь в переговорах трикутника Румунії, Польщі та Туреччини – східного флангу НАТО. Про це 23 квітня повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Румунія, Польща та Туреччина створили тристоронній формат ще у 2012 році, однак цього разу на саміт також запросили Україну та Грузію.

Засідання пройде в Бухаресті у п’ятницю, 23 квітня, в форматі засідання міністрів закордонних справ.

«Це не просто запрошення. Це політичний сигнал і конкретна дія з підтримки України у важкий момент», – каже Кулеба.

Міністри обговорюватимуть посилення присутності та готовності НАТО до зміцнення безпеки та стабільності в регіоні, і про євроатлантичні переспективи України та Грузії, а також про ініційований Україною формат Кримської платформи.

Крім того, Кулеба має намір поспілкуватися з колегами в двосторонньому форматі про політику та торгівлю у відносинах між країнами.