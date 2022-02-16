Україна офіційно звернулася до Ради Безпеки ООН з ініціативою обговорення постанови Держдуми Росії стосовно зверненням до президента РФ Володимира Путіна визнати так звані «Л/ДНР». Про це повідомив глава МЗС України Дмитро Кулеба 16 лютого.

Міністр заявив, що постанова Держдуми РФ щодо визнання т.зв. «Л/ДНР» підривають Мінські домовленості та процес мирного врегулювання. Він закликав розглянути це питання на засіданні щодо імплементації Мінських домовленостей 17 лютого.

Депутати Держдуми Росії більшістю голосів ухвалили звернення до Володимира Путіна щодо визнання незалежності самопроголошених «Л/ДНР» 15 лютого. У відповідь на це у Кремлі заявили, що Путін узяв до уваги звернення, однак погодився, що воно не відповідає Мінським домовленостям.

Зазначимо, що Верховна Рада 15 лютого звернулась до міжнародних організацій, урядів і парламентів держав світу щодо невизнання незалежності самопроголошених республік. Зокрема український парламент просить світ не підтримувати будь-які рішення Росії щодо визнання «Д/ЛНР».