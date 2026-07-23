Інцидент стався у пункті пропуску «Лужанка»

Берегівський районний суд визнав Романа Пшеничного винним у порушенні порядку міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, призначив йому 34 тис. грн штрафу і конфіскував мікроавтобус.

Як йдеться у вироку, який винесли 16 липня, інцидент стався 15 березня 2026 року у пункті пропуску «Лужанка» на українсько-угорському кордоні. Обвинувачений на Fiat Ducato намагався вивезти в ЄС передню стійку шасі до військово-транспортного літака Іл-76.

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У «зеленому коридорі» Роман Пшеничний показав митникам супровідні документи, в яких значилося, що він вивозить автомобільний міст б/у за 280 євро. Однак під час поглибленого огляду в багажнику автомобіля виявили товар військового призначення, на вивезення якого треба мати дозвіл Державної служби експортного контролю.

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Під час судового засідання водій визнав свою вину. Дослідивши всі матеріали справи, суддя Юрій Гецко призначив Роману Пшеничному 34 тис. грн штрафу і вирішив конфіскувати Fiat Ducato засудженого на потреби ЗСУ. На вирок можуть подати апеляцію.