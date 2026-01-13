Олександр Болотов родом зі Слов’янська

Колишній український поліцейський Олександр Болотов врятував двох 9-річних сестер-близнючок, які провалилися під лід на водоканалі у місті Бидгощ на півночі Польщі. Про це у понеділок, 12 січня, повідомило місцеве видання Bydgoszcz Informuje.

Відомо, що інцидент трапився зранку суботи, 10 січня, на водоканалі у місті Бидгощ на півночі Польщі. Того дня дві 9-річні дівчинки бігали по замерзлій поверхні каналу, яка раптово піддалася під їхньою вагою. Вони опинилися по шию в крижаній воді.

Українець Олександр Болотов одразу кинувся на допомогу. Разом з іншим літнім чоловіком за допомогою підручних засобів, гілок і шарфа, вони витягли дітей на берег та надали першу допомогу. Згодом на місце прибули пожежники та медики, які оглянули дівчаток, їхньому життю наразі нічого не загрожує.

Відомо, що Олександр Болотов родом зі Слов’янська, раніше він працював поліцейським. В Бидгощі проживає з початку повномасштабного вторгнення, нині працює водієм.

Міська влада Бидгощі планує запросити українця та іншого чоловіка до ратуші, щоб висловити їм подяку за проявлену мужність.

Нагадаємо, у березні в італійській Венеції український військовослужбовець, який перебував у відпустці, врятував хлопця із ножовим пораненням.