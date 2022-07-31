Українська авіація завдала ударів по опорних пунктах військових РФ
Штурмова авіація ЗСУ завдала ударів по опорних пунктах ворога в районах Білогірки та Сухого Ставку
Суспільство — Юрій Братюк, 0 0
0 0
До теми
Українські повітряні сили завдали ударів по позиціях російських військ на півдні. Про це інформує Оперативне командування «Південь».
«Нашими літаками штурмової авіації нанесено два удари по опорних пунктах ворога в районах Білогірки та Сухого Ставку. Ворожі втрати дорозвідуються», – наголосили в ОК «Південь».
Зазначається, що у дунайському гирлі Бистре у результаті зіткненні з невідомим вибуховим пристроєм отримав пробоїну лоцманський катер. Постраждалих в результаті інциденту немає, обставини події уточнюються. Нині тимчасово обмежено прохід гирлом Бистрим.
Також відомо, що 17 бойових кораблів та катерів чорноморського флоту РФ маневрують у Чорному морі.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter