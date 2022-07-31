Українські повітряні сили завдали ударів по позиціях російських військ на півдні. Про це інформує Оперативне командування «Південь».

«Нашими літаками штурмової авіації нанесено два удари по опорних пунктах ворога в районах Білогірки та Сухого Ставку. Ворожі втрати дорозвідуються», – наголосили в ОК «Південь».

Зазначається, що у дунайському гирлі Бистре у результаті зіткненні з невідомим вибуховим пристроєм отримав пробоїну лоцманський катер. Постраждалих в результаті інциденту немає, обставини події уточнюються. Нині тимчасово обмежено прохід гирлом Бистрим.

Також відомо, що 17 бойових кораблів та катерів чорноморського флоту РФ маневрують у Чорному морі.