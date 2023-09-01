Бронекостюм без плит коштує близько 50 тис. грн

Виробник бронезахисту «Українська броня» розпочав продаж першого анатомічного жіночого бронекостюму «Рута люта». Костюм має систему швидкого скидання, а його модулі захищають живіт, шию, плечі, пах і зовнішню частину стегон.

За словами виробника, бронекостюм «Рута люта» має на 500% більшу площа захисту у порівнянні з балістичними плитами. Він повністю закриває область грудей для більшого захисту від вогнепальних поранень, а окремі модулі захищають інші частини тіла – живіт, шию, плечі, пах, стегна.

Костюм спроектований з урахуванням тілобудови жінок та з рівномірним розподілом ваги для максимального комфорту під час носіння. Окрім того, він легший за чоловічий. Також жіноча броня має систему швидкого скидання. Виріб представлений у розмірах від XS до L.

Бронекостюм для жінок "Рута люта" (фото Української броні)

«Це були довгі місяці кропіткої роботи заради першокласного результату. І ми його досягли», – ідеться в повідомленні виробника.

Вартість костюму становить близько 50 тис. грн і залежить від розміру – чим більший, тим дорожче. Балістичні плити до нього потрібно купувати окремо.

У День Незалежності «Українська броня» і львівський бренд вишитого одягу Svarga презентували проект «Їй потрібна броня». Щоб привернути увагу до потреб жінок, які служать у ЗСУ, 13 військовослужбовиць і громадських діячок взяли участь у фотосесії в бронежилетах із регіональною вишивкою на грудях.

Військовослужбовиця, бійчиня полку «Азов» Світлана Ворова у захисті із вишивкою Причорномор'я (фото Української броні)

У серпні 2023 року міністерство оборони уперше в історії України затвердило зразок-еталон літньої польової форми для жінок в ЗСУ. У міністерстві нагадали, що в ЗСУ служать близько 42 тис. жінок, щонайменше 5 тис. з них – на передових позиціях.