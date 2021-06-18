«Українське радіо» почало мовлення на частоті 93,3 FM у місті Борислав на Львівщині. Про це повідомили на сайті Суспільного у п’ятницю, 18 червня.

«Вітаємо Борислав на хвилях UA: Українське радіо. Це вже двадцята FM-частота на Львівщині й плюс 40 тисяч мешканців міста потенційної аудиторії слухачів для Суспільного», – зазначив член правління, відповідальний за платформу радіо, Дмитро Хоркін.

Інші регіональні проекти «Українського радіо. Львів» можна слухати онлайн та на таких частотах: