«Українське радіо» почало мовлення у Бориславі
Це вже двадцята FM-частота «Українського радіо» на Львівщині
Суспільство — Софія Лазуркевич, 0 0
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«Українське радіо» почало мовлення на частоті 93,3 FM у місті Борислав на Львівщині. Про це повідомили на сайті Суспільного у п’ятницю, 18 червня.
«Вітаємо Борислав на хвилях UA: Українське радіо. Це вже двадцята FM-частота на Львівщині й плюс 40 тисяч мешканців міста потенційної аудиторії слухачів для Суспільного», – зазначив член правління, відповідальний за платформу радіо, Дмитро Хоркін.
Інші регіональні проекти «Українського радіо. Львів» можна слухати онлайн та на таких частотах:
- Львів – 103,3 FM;
- Червоне – 102,8 FM;
- Броди – 104,0 FM;
- Красне – 100,2 FM;
- Сколе – 103,3 FM;
- Славське – 100,4 FM;
- Завадка – 91,9 FM;
- Козьова – 105,3 FM;
- Новий Розділ – 92,2 FM;
- Підгородці – 105,7 FM;
- Підбуж – 88,7 FM;
- Старий Самбір – 100,5 FM;
- Добромиль – 105,6 FM;
- Турка – 106,9 FM;
- Бориня – 90,0 FM;
- Верхнє – 91,1 FM;
- Лімна – 104,1 FM;
- Червоноград – 98,5 FM;
- Ясениця – 91,4 FM.
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