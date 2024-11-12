Українці зірвали виступ Юлії Навальної на ІТ-конференції в Лісабоні

На Web Summit у Лісабоні українські айтівці та активісти зірвали виступ вдови російського опозиціонера Алєксєя Навального Юлії Навальної. Під час її виступу на одній із панелей міжнародної ІТ-конференції українці ввімкнули сигнал повітряної тривоги та зупинили подію. Відповідне відео у вівторок, 12 листопада, опублікувала львівська блогерка Христина Жук, яка перебуває на Web Summit, який щороку відбувається у Лісабоні.

Напередодні інциденту Христина Жук закликала всіх українців, які перебувають на одній із найбільших IT-конференцій світу Web Summit 2024, долучитися до акції, нагадавши про війну в Україні. 12 листопада Юлія Навальная мала виступати на двох панелях конференції – «Диктатори та цифрове інакомислення» та «Протистояння автократам». Проте під час її виступу на сцену вийшла українка та вигукнула: «Stop Russia. Stop the war!», а присутні в залі ввімкнули додаток, що сповіщає про повітряну тривогу. Внаслідок інциденту виступ дружини російського опозиціонера зірвався.

«Виступ Навальної на вебсаміті зірвали, дякую всім українцям, хто доєднався до акції. На сцену вийшла українка, наш голос почули. Громадяни країни 404 мають знати, що їх таке чекає у будь якому куточку світу», – написала у Х (Twitter) Христина Жук.

Зазначимо, Алєксєя Навального, який позиціонував себе як опозиційний до Владіміра Путіна політик, засудили на 19 років колонії за «екстремізм» та «шахрайство». 16 лютого 2024 року стало відомо, що Алєксєй Навальний помер у колонії.