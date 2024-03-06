Олену Зеленську запросили бути присутньою під час національної заяви Джо Байдена 7 березня

Перша леді України Олена Зеленська відхилила запрошення Білого дому бути присутньою під час офіційного звернення президента США Джозефа Байдена до нації, яке відбудеться 7 березня. У вівторок, 5 березня, The Washington Post повідомила, що Зеленська не прибуде до Білого дому через те, що її планували посадити поруч із вдовою померлого російського опозиціонера Алєксєя Навального Юлією.

За даними газети, адміністрація Байдена планувала посадити Олену Зеленську поруч із Юлією Навальною, які «є символами опору російському президенту Володимиру Путіну». Перша леді України та росіянка, які сидітимуть поруч, на думку Білого дому, мали стати «потужним фоном для виступу президента Байдена». Крім того, поруч із політикинями мала сидіти перша леді США Джилл Байден.

Олена Зеленська відмовилася прибути до США та сидіти поруч із Навальною, повідомило WSJ. У прес-службі Зеленської підтвердили запрошення до Білого дому та повідомили, що перша леді України не зможе бути присутньою.

«Через заплановані заходи, в тому числі запланований візит до Києва з вихованцями дитячого будинку, перша леді, на жаль, не зможе взяти участь у заході», – йдеться у повідомленні.

За даними газети, Юлія Навальна також відмовилася бути під час звернення Джозефа Байдена через «втому». Про те, що вдови Навального не буде у Білому домі, офіс Олени Зеленської, імовірно, не повідомили.

Зазначається, що під час національної заяви Джо Байден має вкотре закликати Конгрес проголосувати за підтримку України та виділення грошей для військової допомоги у боротьбі проти Росії. Раніше Сенат США підтримав законопроект щодо виділення Україні 60 млрд доларів, який мала ще наприкінці лютого затвердити Палата представників – розгляд блокує спікер-республіканець Майкл Джонсон.

Нагадаємо, через агресію Росії проти України та смерть Алєксєя Навального Джо Байден оголосив 23 лютого про запровадження масштабного пакета санкцій проти Росії. Йшлося про понад 500 санкцій роти Росії. До того Байден зустрівся з Юлією Навальною та щоб «висловити їм свої щирі співчуття» через смерть її чоловіка.

Зазначимо, Алєксєя Навального, який позиціонував себе як опозиційний до Владіміра Путіна політик, засудили на 19 років колонії за «екстремізм» та «шахрайство». Нещодавно Навального перевели з Москви до колонії особливого режиму за полярним колом, звідки він вперше вийшов на зв’язок 10 січня. Навальний, хоч і виступав проти агресії Росії щодо України, вважав Крим російськими територіями та заявляв, що не поверне його окуповані території Києву, якщо стане президентом.