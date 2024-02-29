Користувачі, які перебувають поза територією Росії, та частина внутрішніх юзерів втратили доступ до своїх акаунтів

Українські хакери атакували найбільший інтернет-портал у Росії «Mail.ru», Про це у четвер, 29 лютого, повідомили у Міністерстві цифрової інформації.

Як розповіли у відомстві, усі користувачі, які перебувають поза територією Росії, та частина внутрішніх юзерів втратили доступ до своїх акаунтів.

«Доступ до імейла – це не тільки пошта, а й можливість відновлення паролів, проходження двофакторної верифікації, доступ до девайсів», – йдеться у повідомленні.

Завдяки атакам безоплатний сервіс електронної пошти зупинився та користувачі, які перебувають поза територією Росії, а також частина внутрішніх абонентів, втратили доступ до своїх облікових записів.

Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що хакери ГУР зламали російську програму керування безпілотниками. У програмі стався масштабний збій, через який окупанти не можуть нормально управляти дронами.