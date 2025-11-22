Український безпілотник збив російський Мі-8

Бійці Сил спеціальних операцій у Ростовській області дроном збили російський багатоцільовий гелікоптер Мі-8. Про це у суботу, 22 листопада, повідомили на офіційній фейсбук-сторінці ССО.

«Змінюємо правила гри: тепер полюємо ми! Уперше російський гелікоптер Мі-8 був збитий у повітрі deep strike дроном ССО! Кожна місія потребує креативу, починаючи від технічних характеристик засобу, закінчуючи плануванням та навченістю пілотів. Ця місія залишила для ворога дуже багато запитань, відповіді на які знають тільки члени екіпажу Мі-8, але не розкажуть», – прокоментували подію бійці ССО.

Мі-8 – радянський багатоцільовий гелікоптер, розроблений на початку 1960-х років. Гелікоптер широко застосовується транспортування вантажів і військових, десантування, а також для виконання спеціальних операцій. Також гелікоптер можна використовувати як платформу для електронної боротьби, розвідки та навіть як ударний вертоліт.

За даними моніторингових телеграм-каналів, російський Мі-8 збили безпілотником FP-1, що з 2025 року виробляє українська компанія Fire Point (ця ж компанія виробляє далекобійні ракети «Фламінго»). Безпілотник призначений для атаки на цілі, що розташовані на відстані до 1600 км, в даному випадку збиття гелікоптера відбулось за 190 км від фронту.

Додамо, що вартість FP-1 становить близько 100 тис. доларів, тоді як гелікоптер Мі-8 в середньому коштує близько 6 млн доларів.

Нагадаємо, 29 вересня біля населеного пункту Котлярівка Покровського району Донеччини Сили безпілотних систем України дроном Shrike за 500 доларів збили російський багатоцільовий гелікоптер Мі-8.

Пізніше стало відомо, що пілотом збитого Мі-8 був син полковника армії Росії 27-річний старший лейтенант Міхаіл Аврамєнко з позивним «Амур». За словами його батька Олєга Аврамєнка, його син відправився на війну проти України одразу після закінчення льотного училища й був у «самому пеклі війни».