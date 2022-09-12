Українські захисники здобули ЗРК «Оса» та ракети до нього

Українські військові в ході вересневого наступу захопили російський зенітно-ракетний комплекс «Оса». ЗСУ захопили не тільки саму пускову установку, але здобули і ракети до ЗРК, повідомили в Telegram-каналі Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

У повідомленні не вказано де та коли ЗСУ здобули цей трофей.

ЗРК «Оса» –радянський зенітний ракетний комплекс. Призначений для прикриття сил і засобів мотострілецької дивізії у всіх видах бойових дій. На кінець 2007 року комплекс був найбільш численним в Росії комплексом військової ППО.

До початку повномасштабного вторгнення в Україну, на озброєнні РФ перебувало близько 400 таких машин. Ракети ЗРК мають дальність до 10 км і висоту від 10 до 5000 метрів.