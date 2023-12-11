Українські військові знищили командно-спостережний пункт росіян в Олешках на Херсонщині
Бійці Сил спеціальних операцій Збройних сил України знищили командно-спостережний пункт російських військ в окупованих Олешках на лівому березі Херсонської області. Про це повідомила прес-служба Сили спеціальних операцій ЗСУ у понеділок, 11 грудня.
«Оператори одного з підрозділів ССО під час розвідувальних дій встановили місце розташування командно-спостережного пункту російських окупаційних військ в окупованих Олешках», – написали в ССО та оприлюднили відповідне відео.
відео ССО
За допомогою ударних БпАК по ворожій цілі було нанесено вогневого ураження. КСП знищено вщент.
Нагадаємо, що у Генштабі сьогодні повідомили, що від початку повномасштабної війни ЗСУ всього знищили 339850 окупантів, лише за останню добу – 1030.