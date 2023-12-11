Внаслідок удару КСП знищено вщент

Бійці Сил спеціальних операцій Збройних сил України знищили командно-спостережний пункт російських військ в окупованих Олешках на лівому березі Херсонської області. Про це повідомила прес-служба Сили спеціальних операцій ЗСУ у понеділок, 11 грудня.

«Оператори одного з підрозділів ССО під час розвідувальних дій встановили місце розташування командно-спостережного пункту російських окупаційних військ в окупованих Олешках», – написали в ССО та оприлюднили відповідне відео.

відео ССО

За допомогою ударних БпАК по ворожій цілі було нанесено вогневого ураження. КСП знищено вщент.

Нагадаємо, що у Генштабі сьогодні повідомили, що від початку повномасштабної війни ЗСУ всього знищили 339850 окупантів, лише за останню добу – 1030.