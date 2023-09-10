ЗСУ просуваються в напрямку Новопрокопівки, Очеретуватого та Вербового

Збройні сили України продовжують звільняти тимчасово окуповані території на Запоріжжі. Зокрема, українські військові звільнили ще 1,5 км² поблизу нещодавно деокупованого Роботиного, повідомив у неділю, 10 вересня, речник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі телемарафону.

Речник прес-служби повідомив, що ЗСУ рухаються на південь та схід від Роботиного. Саме село звільнили наприкінці серпня, інформацію про це підтвердила 28 серпня заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

«Ворог чіпляється за кожен метр нашої української землі, постачання ми йому намагаємось максимально ускладнити, і це на певних ділянках дає свої плоди. Ми продовжуємо невеликі просування в районі Роботиного. Звільнено ще близько 1,5 км² нашої української території», – повідомив Олександр Штупун.

Звільнені території навколо Роботиного / Фото DeepStateMap

ЗСУ продовжують просуватися в бік Новопрокопівки, Очеретуватого та Вербового попри опір окупантів. Загалом в районі Роботиного вдалося деокупувати майже 70 км².

Як інформував ZAXID.NET, через просування ЗСУ в районі Роботиного, російське командування змушене перекидати підкріплення до села з інших ділянок фронту. Водночас Сили оборони України вже зайшли у багаторівневу лінію оборони окупантів, що на сході від Роботиного.