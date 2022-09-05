З 7 вересня в більшості областей України розпочнуть тестування оповіщення про надзвичайну ситуацію через смс. Українці отримуватимуть спочатку звичайні повідомлення, а потім вони стануть звуковими. Про це повідомляє ДСНС.

У понеділок, 5 вересня, українці почали отримувати смс від Державної служби надзвичайних ситуацій (ДСНС) про майбутні оповіщення. Так, з 7 вересня, почнеться тестування нової системи інформування населення про надзвичайні ситуації за допомогою операторів мобільного зв’язку Київстар, Vodafone та lifecell.

Нова система оперативного інформування працюватиме завдяки технології Cell Broadcast, що має такі переваги: швидше отримання сповіщень, гнучкість у виборі локацій для інформування, наявність звукового сигналу, навіть якщо звук на смартфоні вимкнено.

З 7 вересня в тестовому режимі смс абоненти отримають у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Кіровоградській, Київській, Львівській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій, Чернігівській областях та в Києві. Мешканці цих регіонів отримають лише текстові смс, без звукового оповіщення. Про те, коли мешканцям розсилатимуть звукові повідомлення, у ДСНС ще повідомлять.

У ДСНС додають, що повідомлення Cell Broadcast можуть отримувати переважно смартфони, вироблені у з 2019 році і пізніше, та які мають операційну систему Android версії 11 та вище або iOS від версії 14.5. Але в майбутньому перелік смартфонів розширять.