Маленька учасниця мітингу за Україну на площі Дам в Амстердамі

У суботу, 24 лютого, коли минають другі роковини від початку повномасштабного російського вторгнення Росії в Україну, українці у всьому світі вийшли на вулиці міст, щоб продемонструвати підтримку своїй Батьківщині і звернути увагу світового співтовариства на кровопролитну війну, яку веде злочинна Росія.

Заходи організовані у межах глобальної адвокаційної кампанії Світового конгресу українців StandWithUkraine і проходять на шести континентах, зокрема й в Антарктиді. За даними СКУ, заявки від активістів надійшли із понад 400 міст світу.

ZAXID.NET зібрав фото та відео з майже усіх куточків світу.

У столиці Сербії Белграді пройшов «Марш солідарності з Україною», який організували українські активісти. Серед учасників маршу були помічені голова делегації ЄС у Сербії Еммануель Жоффре, посол США у Белграді Крістофер Хілл, посол Великої Британії Едвард Фергюссон, український посол у Сербії Володимир Толкач та лідери опозиційної коаліції «Сербія проти насильства».

Мітинг на підтримку України під назвою «Believe in Ukraine» відбувся у столиці Грузії – Тбілісі. Організаторами акції є громадяни України, які мешкають у Грузії. Вони пройшли від площі Республіки до будівлі парламенту Грузії. На знак солідарності з Україною тбіліська телевежа була висвітлена у кольорах українського прапора, повідомила мерія Тбілісі. У мерії Тбілісі заявили, що столиця Грузії «знову висловлює свою підтримку українському народу, бажаючи йому миру та єдності країни»

У столиці Великої Британії Лондоні сотні людей зібралися біля Мармурової арки, щоб висловити протест проти вторгнення Росії в Україну. Учасники мітингу розмахували українськими прапорами. Дехто ішов з плакатами із закликами до Росії «припинити війну», називаючи російського президента Владіміра Путіна «терористом».

Під час маршу учасники акції скандували звернення до країн з проханням надати зброю Україні та залишатися на її боці і підтримувати. Учасники ходи пройшли центром міста до Трафальгарської площі.

На марш до другої річниці повномасштабного вторгнення зібралися і українці в Люксембурзі. Зібравшись біля Центрального вокзалу столиці учасники акції під українськими прапорами попрямували до площі Клерфонтен. За словами учасників мітингу, головним його гаслом є те, що Україна бореться за майбутнє всієї Європи.

У центрі столиці Японії Токіо близько пів тисячі людей серед яких були українці, японці та громадяни інших держав, зібралися на мітинг через другі роковини повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Учасники демонстрації тримали у руках плакати та українські прапори, а також закликали Росію негайно припинити жорстоку війну проти України. Після мітингу в центральному районі Мінато японської столиці учасники пройшли вулицями міста з плакатами та прапорами України і скандували «Мир Україні» та «Ні війні». Акції на підтримку України пройшли також у японських містах Осака і Нагоя.

Декілька тисяч людей вийшли на вулиці угорської столиці Будапешту. Зібравшись на одній із міських площ, а потім пройшли маршем центральною вулицею – проспектом Андраші у сторону російського посольства і провели навпроти нього мітинг. Учасники акції несли прапори України, Угорщини та Євросоюзу та розтягнули у натовпі український прапор завдовжки кілька десятків метрів.

На транспарантах учасників мітингу були заклики дати Україні ще більше західних озброєнь, антиросійські гасла, а також критика уряду Угорщини через його відмову постачати зброю українській армії.

В акції взяли участь представники опозиційних партій, зокрема мер Будапешта Гергей Карачонь.

У Празі люди зібралися на Староміській площі. За різними оцінками, на акцію прийшло близько восьми тисяч людей.

У Франції тисячі людей долучилися до заходів у день других роковин російського повномасштабного вторгнення в Україну. Зокрема у Парижі хода тривала від площі Республіки до площі Бастилії. Учасники події несли український прапор завдовжки 260 метрів. За різними оцінками участь в заході взяли від 10 до 20 тис. людей.

У ньому взяли участь євродепутати, парламентарі з Нацзборів та Сенату Франції, депутати муніципальної ради Парижа, представники паризької мерії, посол України у Франції. Одним з головних посилів численних транспарантів, а також виступів учасників заходу: «Захід, і конкретно Європа, все ще «вкрай мало» допомагають українцям».

У Вільнюсі учасники маршу пройшли з Кафедральної площі до площі Лукішкес. Хода відбувалася з великими литовськими та українськими прапорами

В Австралії члени української громади та їхні прихильники вийшли на акцію в другі роковини повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Мітинг відбувся біля собору Святої Марії в Сіднеї. Хвилиною мовчання учасники заходу вшанували загиблих захисників України.

Мітинги були у Брісбені, Окленді, Канберрі та Мельбурні. Там теж прийшло багато українців

Велелюдний мітинг на підтримку України відбувся у столиці Фінляндії – Хельсінки. Його учасники також тематично розгорнули прапор України завдовжки декілька десятків метрів.

фото @UkrAssocInFinn

Більш як п'ять тисяч людей взяли участь у демонстрації солідарності в Берліні у другу річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

На мітингу виступили представники Посольства України у ФРН і Альянсу українських організацій. У демонстрації взяли участь також українські бійці, які проходять лікування та реабілітацію в Німеччині.

Німецькі активісти закликали власний уряд посилити допомогу Україні. Сьогодні численні акції на підтримку України проходять по всій Німеччині.

Багатотисячний мітинг на підтримку України відбувся у Стокгольмі.

фото Måndagsrörelsen

Декілька десятків людей зібралися на мітинг у Новій Зеландії. Окрім українських прапорів учасники акції на підтримку України взяли із собою соняшники. Крім того, під час заходу було зорганізовано перфоманс де на землю були покладені поруч соняхи та дитяче взуття, як символів втрачених життів маленьких українців внаслідок війни.

З нагоди другої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну українці у Варшаві разом з поляками та іншими іноземцями вийшли на протест. Урочиста хода пройшла від посольства РФ до будинку польського Сейму.

Тисячі синьо-жовтих прапорів майоріли у польській столиці, а на транспарантах, які принесли зі собою протестувальники, містились заклики до підтримки України, надання українським військовим зброї, а також нагадували про російські воєнні злочини.

Люди скандували «Слава ЗСУ», «Крим це Україна», Хай живе Польща». У руках вони тримали прапори трьох країн, а також плакати із написами «Save Azov», «To jest nasza wojna», «Russia is a terrorist state». Участь у заході взяли понад 20 тис. людей. Акції солідарності проходили і в інших містах Польщі, зокрема Любліні.

Крім того, на знак солідарності з Україною відомі будівлі у Варшаві підсвітили синьо-жовтими кольорами.

У США велелюдний мітинг на підтримку України пройшов у Вашингтоні. Учасники вимагали у влади підтримки Україні та засуджували агресивну політику Кремля.

Також українці вийшли на мітинг у столиці Португалії Лісабоні.

А ось так українська діаспора мітингувала у Римі.

До слова, 24 лютого до Києва приїхали колишні прем'єр-міністри Великої Британії та Швеції, президентка Єврокомісії, прем'єри Італії, Канади та Бельгії, щоб показати свою солідарність у другу річницю повномасштабного вторгнення.