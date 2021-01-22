Українці стали третьою найбільшою групою серед негромадян ЄС, які на кінець 2019 року мали посвідки на проживання у Євросоюзі. Про це свідчать оприлюднені дані Євростату.

Так, станом на кінець 2019 року, всього було 20,3 млн чинних посвідок на проживання, що дозволяють громадянам країн, що не входять в ЄС, проживати в Євросоюзі.

Серед них, на першому місці за чисельністю опинилися громадяни Марокко з 2 млн посвідок, на другому – Туреччини (1,9 млн), третьому – України (1,3 млн) та четвертому – Китаю (1 млн, включно з Гонконгом).

Наступні у списку – громадяни Сирії (974 тис.), Албанії (868 тис.), Алжиру (700 тис.), Росії (689 тисяч), Індії (555 тис.) та Сербії (974 тис.).

Громадяни цих 10 країн складають 51% від усіх власників дійсних посвідок на проживання у ЄС.

Найбільшу кількість посвідок на проживання громадяни «третіх країн» отримали у Німеччині – 4,9 млн, або 24% від загальної кількості. На другому місці – Італія, у якій дозвіл на проживання мають 3,6 млн громадян «третіх країн», далі – Франція (3,1 млн) та Іспанія (2,9 млн).

Разом у цих чотирьох країнах-членах проживає 71% усіх громадян «третіх країн», які мають чинну посвідку на проживання у Європейському Союзі.

Як повідомляв ZAXID.NET раніше, у 2019 році українці 4-й рік поспіль стали найбільшою групою серед одержувачів перших посвідок на проживання в країнах-членах ЄС. 757 тис. українців отримали посвідку на проживання у країнах ЄС.