Український гідрометеорологічний центр попередив українців про сильні пориви вітру у понеділок, 9 січня, на всій території України, окрім східних областей.

За даними синоптиків, впродовж дня пориви вітру по країні сягатимуть 15-20 м/с. Рівень небезпеки класифікований як жовтий.

Своєю чергою в Державній службі з надзвичайних ситуацій рекомендують триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев та конструкцій будівель, що можуть зірватися.

Загалом 9 січня в Україні буде хмарно з проясненнями.