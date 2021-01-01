В Україні заборонили продаж електронних сигарет українцям до 18 років. Відповідний закон, схвалений парламентом ще на початку грудня, сьогодні, 1 січня, набрав чинності. Документ був раніше опублікований у виданні «Голос України».

Закон забороняє продаж електронних сигарет особам, які не досягли 18 років, на рівні з традиційними тютюновими виробами. При цьому перехідний період у застосуванні закону становить 18 місяців.

Заборонено також продаж громадянам до 18 років тютюновмісних виробів для електричного нагріву. Такими є вироби з вмістом промислово обробленого тютюну, не призначені для куріння, нюхання, смоктання чи жування, що використовуються для генерування аерозолю шляхом нагрівання тютюну електричним підігрівачем з електронним управлінням до температури, при якій не відбувається процесу горіння (згоряння) вироби і виділення тютюнового диму.

Зазначимо, що раніше в законі були передбачені штрафи за порушення правил торгівлі пивом (крім безалкогольного), алкогольними, слабоалкогольними напоями, тютюновими виробами. Тепер же в цей перелік додали електронні сигарети й рідини, що використовуються у них, тютюновмісні вироби для електричного нагрівання.

Мова йде про продаж у приміщеннях або на територіях, заборонених законом, або в інших місцях, визначених рішенням місцевої влади, як такі, де роздрібна торгівля цими товарами заборонена. Також порушенням вважається і їх продаж особі, якій немає 18 років.

Порушення правил торгівлі цими товарами каратимуть штрафом від 400 до 800 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (6800 – 13600 грн).

Торгівлю електронними сигаретами й рідинами, використовуваними в електронних сигаретах, тютюновмісними виробами для електричного нагріву з рук каратимуть таким же штрафом з конфіскацією предметів торгівлі та виручки, одержаної від їх продажу.

Якщо ж правила продажу порушує особа, яку протягом року штрафували за аналогічне порушення, її чекає адмінстягнення в розмірі від 800 до 1400 таких мінімумів (13 600 - 23 800 гривень) з конфіскацією предметів торгівлі.