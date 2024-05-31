У суботу, 1 червня, в усіх регіонах України діятимуть ліміти на споживання електроенергії. Про це у п’ятницю, 31 травня, повідомили у прес-службі «Укренерго».

Зазначається, що ліміти на споживання електроенергії діятимуть для побутових та промислових споживачів з 18:00 до 23:00. При перевищенні цих лімітів обленерго можуть застосувати графіки погодинних відключень світла.

Втім, «Укренерго» запевнило, що для об’єктів критичної інфраструктури обмеження у споживанні електроенергії не застосовуватимуть.

Зазначимо, що в Україні кілька днів поспіль не застосовували графіки погодинних відключень електроенергії. Це було пов’язано з тим, що енергетикам вдалося раніше встановленого терміну вивести з ремонту атомний блок однієї з АЕС. Втім, у міністерстві енергетики попереджали, що планові ремонти енергетичних об’єктів триватимуть, а отже можливі обмеження у електропостачанні.

Як інформував ZAXID.NET, дефіцит в енергосистемі України стався через постійні російські атаки на об’єкти енергетичної інфраструктури. Зокрема, внаслідок російських обстрілів руйнувань зазнали Зміївська ТЕС, Бурштинська ТЕС, Ладижинська ТЕС, Трипільська ТЕС та ДніпроГЕС.

До слова, у п’ятницю, 31 травня, Кабінет міністрів України підвищив тариф на електроенергію для населення. Відповідно до рішення уряду, з суботи, 1 червня, єдиний тариф на електроенергію для населення становитиме 4,32 грн/кВт-год.

Корисні поради та лайфхаки, як вижити без електропостачання читайте у спецрубриці ZAXID.NET Без світла.