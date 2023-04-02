Вже виготовлено два види осколкових боєприпасів для безпілотників різної ваги й радіусу ураження

Український оборонний завод «Маяк», який входить до складу державного концерну «Укроборонпром», почав виробляти нові осколкові боєприпаси для Збройних сил України. Характеристики та фото боєприпасів прес-служба заводу опублікувала в неділю, 2 квітня.

Як йдеться в повідомленні, ці боєприпаси осколкової дії можна застосовувати з безпілотних авіаційних комплексів (БПАК). Зокрема, вже виготовлено такі снаряди:

ОБП-23.1, вагою 1 кг, гарантована зона ураження радіусом 11 метрів;

ОБП-23.05, вагою 0,5 кг, гарантована зона ураження радіусом 4,5 метра.

Як повідомляв ZAXID.NET, у березні стало відомо, що підприємства «Укроборонпрому» почали виготовляти снаряди для танкової гармати калібру 125 мм, а в лютому концерн запустив виробництво мін калібру 120 мм. Крім того, в одній з країн НАТО Україна розгорнула виробництво мін калібру 82 мм.