«Укроборонпром» почав виготовляти нові осколкові боєприпаси для дронів
Український оборонний завод «Маяк», який входить до складу державного концерну «Укроборонпром», почав виробляти нові осколкові боєприпаси для Збройних сил України. Характеристики та фото боєприпасів прес-служба заводу опублікувала в неділю, 2 квітня.
Як йдеться в повідомленні, ці боєприпаси осколкової дії можна застосовувати з безпілотних авіаційних комплексів (БПАК). Зокрема, вже виготовлено такі снаряди:
- ОБП-23.1, вагою 1 кг, гарантована зона ураження радіусом 11 метрів;
- ОБП-23.05, вагою 0,5 кг, гарантована зона ураження радіусом 4,5 метра.
Як повідомляв ZAXID.NET, у березні стало відомо, що підприємства «Укроборонпрому» почали виготовляти снаряди для танкової гармати калібру 125 мм, а в лютому концерн запустив виробництво мін калібру 120 мм. Крім того, в одній з країн НАТО Україна розгорнула виробництво мін калібру 82 мм.