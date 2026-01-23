У складі поїзда будуть вагони з жіночими та дитячими купе

З 3 лютого почне курсувати новий потяг №26/25 Одеса – Рахів. У складі поїзда будуть вагони з жіночими та дитячими купе і традиційні – люкс, купе і плацкарти.

Як повідомили в «Укрзалізниці» у п’ятницю, 23 січня, поїзд їздитиме щоденно. Маршрут пролягатиме через Подільськ, Вапнярку, Жмеринку, Хмельницький, Тернопіль, Львів, Івано-Франківськ, Яремче, Татарів-Буковель, Ворохту, Ясіню і Кваси:

відправлення з Одеси – 18:38, прибуття в Рахів – 13:20;

відправлення з Рахова – 14:21, прибуття в Одесу – 08:38.

Початок курсування: з Одеси – 3 лютого, з Рахова – 4 лютого. Продаж квитків на нього відкрито у застосунку та сайті «Укрзалізниці», а також в касах вокзалів. Поїзд №26/25 Одеса – Рахів бере участь у програмі «3000 кілометрів Україною».

Також в компанії повідомили про призначення додаткового поїзда №255/256 Київ – Рахів, який відправлятиметься зі столиці 26 та 28 січня.