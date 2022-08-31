Унаслідок нічного обстрілу Нікополя росіяни пошкодили 12 багатоповерхівок
Суспільство — Софія Лазуркевич, 0 0
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Ворожі снаряди пошкодили у Нікополі 12 багатоповерхівок, кілька магазинів і кілька аптек
У ніч на 31 серпня росіяни обстрілювали Нікопольський район Дніпропетровщини, а також двічі вдарили по самому Нікополю. Як повідомив голова ОВА Валентин Резніченко, снаряди пошкодили 12 багатоповерхівок, є поранена.
За ніч росіяни чотири рази обстріляли Нікопольський район, наносячи удари з «Градів» та важкої артилерії. Двічі ударили по самому Нікополю. Унаслідок атак поранена 57-річна жінка. Вона у лікарні, її стан медики оцінюють як середньої тяжкості.
Ворожі снаряди пошкодили у місті 12 багатоповерхівок, кілька магазинів і кілька аптек, коледж, дитячо-юнацьку спортивну школу та культурно-спортивний комплекс.
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