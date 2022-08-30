Українській військові виманюють у росіян крилаті ракети, встановлюючи муляжі систем HIMARS. Росіяни нанесли удари по Харкову та Миколаєву, унаслідок атак є загиблі та поранені.

ZAXID.NET підсумовує сто вісімдесят восьмий день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Російські військові вкотре обстріляли Миколаїв, а також продовжують щоденні атаки по Харкову. Унаслідок атак ворога у Миколаєві та Харкові, на жаль, є жертви та поранені.

Лунали вибухи у тимчасово окупованому Херсоні. Відомо, що зараз Росія відправляє у бік Херсонщини колони військової техніки з Криму.

Українській військові виманюють у росіян крилаті ракети, встановлюючи муляжі систем HIMARS. За кілька тижнів у польових умовах фіктивні цілі виманили щонайменше 10 крилатих ракет «Калібр».

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 30 серпня втрати Росії серед особового складу становлять понад 47 550 військових. Також було знищено:

танків – 1 954 (+7);

бойових броньованих машин (ББМ) – 4 294 (+25);

артилерійських систем – 1 079 (+19);

реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 282 (+3);

засобів протиповітряної оборони – 151 (+2);

літаків – 234 (+0);

гелікоптерів – 204 (+1);

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 847 (+3);

крилатих ракет – 196 (+0);

катерів/кораблів – 15 (+0);

автомобільної техніки і цистерн з паливом – 3 217 (+29);

спеціальної техніки – 103 (+2).

Втрати ЗСУ та мирного населення

Росіяни вкотре обстріляли Миколаїв, є загиблий і поранений. Також четверо людей загинули, ще 11 отримали поранення унаслідок ворожих атак у Харкові.