Росіяни продовжують обстрілювати цивільну інфраструктуру Миколаєва

У вівторок, 30 серпня, російські військові вкотре обстріляли Миколаїв. Наразі відомо про одного загиблого і одного пораненого.

Як повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич, 30 серпня внаслідок обстрілу Миколаєва загинула одна людина, ще одна тримала поранення. Він закликав мешканців міста бути обережними не виходити на вулицю без нагальної потреби.

Зазначимо, що днем раніше, 29 серпня, росіяни обстріляли цивільну інфраструктуру Миколаєва. Внаслідок обстрілу загинули щонайменше двоє людей, ще 24 отримали поранення.

Повітряна тривога 30 серпня по всій Миколаївській області була оголошена з 14:17 до 15:03.