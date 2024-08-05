Рятувальники виявили непритомну жінку в одній з кімнат помешкання

Вранці 4 серпня у селі Сновидовичі Сарненського району горів житловий будинок. Рятувальники виявили на місці події 77-річну власницю помешкання, яку передали медикам «швидкої», втім врятувати життя потерпілої їм так і не вдалося.

Як повідомили 5 серпня у ГУ ДСНС Рівненської області, виклик про пожежу на вулиці Храмова надійшов до Служби порятунку близько 04:17. За вказаною адресою прибули місцеві рятувальники, які побачили повністю охоплений вогнем житловий будинок. В одній із кімнат вогнеборці виявили непритомну 77-річну жінку.

«Потерпілу передали медикам, втім вона померла в автомобілі “швидкої”. Попередньо причиною смерті пенсіонерки стало отруєння чадним газом», – зазначили ZAXID.NET у пресслужбі рятувальників.

Наразі остаточну причину загорання будівлі та розмір збитків встановлюють правоохоронці.