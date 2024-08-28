Росііни з РСЗВ обстріляли місто Ізюм в Харківській області

Увечері 27 серпня російські окупаційні війська обстріляли місто Ізюм в Харківській області. Постраждали 12 людей, серед них — пʼятеро дітей. Про це повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов в середу, 28 серпня.

За попередніми даними, росіяни використали дальнє РСЗВ «Торнадо». У місті пошкоджені будинки й хлібопекарське підприємство.

Загалом унаслідок обстрілу постраждали 12 людей:

одну людину госпіталізували;

семеро людей отримали гостру реакцію на стрес (з них четверо дітей у віці 3, 5, 8 та 16 років);

двоє людей отримали легкі поранення;

дорослий та 13-річна дитина мають порізи кінцівок.

Наразі правоохоронці фіксують наслідки ворожих злочинів. Очільник Харківщини Олег Синєгубов також доповів, що унаслідок атак по регіону з вечора на ранок 28 серпня постраждали 23 людини. У Богодухові загинув 72-річний чоловік.