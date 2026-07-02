Хулігана затримала поліція

Поліцейські затримали 40-річного колишнього військовслужбовця із Запоріжжя, який вчинив стрілянину на вул. Шевченка в мікрорайоні Рясне у Львові, а після цього у селі Бірки погрожував дівчині зброєю.

За даними поліції Львівщини, близько 23:30 на вул. Шевченка хуліган з рушниці здійснив близько дев’яти пострілів у повітря, сів у авто Chrysler Grand Voyager та поїхав у напрямку Яворова. Унаслідок події ніхто не постраждав. Очевидці повідомляють, що стрілянина сталася біля будинку №346.

Згодом до поліції надійшла інформація, що в селі Бірки водій цього ж авто погрожував дівчині зброєю.

Правопорушником виявився 40-річний мешканець Запорізької області, колишній військовослужбовець. За кілька годин поліцейські його розшукали та затримали.

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Під час обшуку в автомобілі затриманого поліцейські знайшли помпову рушницю та набої до неї. За фактом хуліганства відкрили кримінальне провадження (ч. 4 ст. 296 ККУ). Затриманому готують підозру та обрання запобіжного заходу.