Унаслідок російських обстрілів троє людей загинули, ще 9 отримали поранення

Вночі окупанти вчергове атакували Дніпропетровщину. Під обстріли потрапили чотири райони. За інформацією голови Дніпропетровської військової адміністрації Валентина Резніченка, є загиблі та поранені.

Голова ОВА розповів, що внаслідок російських обстрілів троє людей загинули, ще 9 отримали поранення.

«Ніч із обстрілами та загиблими… Російська армія атакувала чотири райони області. Нікопольський район ворог тричі обстріляв з «Градів». 120 прильотів! У Нікополі 2 людей загинули, 7 поранені, серед поранених 13-річна дівчинка», – написав Резніченко.

Фото Валентина Резніченка

Пізніше він також додав інформацію, що з-під завалів дістали тіло ще одного загиблого. Поранення отримали 9 людей, 4 із них госпіталізували.

Він розповів, що у Нікополі понівечені понад 40 багатоповерхівок, п’ять квартир зруйновані. Пошкоджені 3 школи, кілька магазинів, гаражі та автомобілі. Перебита лінія електропередач. Без світла понад 6 тисяч мешканців міста. Рятувальники розбирають завали і шукають людей.

У Червоногригорівській громаді є руйнування у 14 будинках, зачепило амбулаторію, магазин та стадіон. До тисячі людей без електрики.

У Криворізькому районі під вогонь російських «Ураганів» потрапила Зеленодольська громада. Виникло кілька пожеж.

Нагадаємо, внаслідок російської атаки по Нікопольському району Дніпропетровщини у ніч на 10 серпня загинули 13 мирних жителів, 11 людей отримали поранення.