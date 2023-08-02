Авто, яке стояло поруч, рятувальникам вдалося врятувати

У середу вночі, 2 серпня, у Львові згорів автомобіль ВАЗ -21099. Авто, яке стояло поруч, рятувальникам від займання вдалося врятувати. Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України у Львівській області.

О 00:45 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на вул. Зеленій, 151а в автомобілі ВАЗ-21099. На момент прибуття вогнеборців до місця події автомобіль був повністю охоплений вогнем, існувала загроза перекидання полум'я на поруч припаркований Mitsubishi Outlander. В результаті вогонь знищив автомобіль ВАЗ-21099, а також пошкодив лакофарбове покриття в автомобілі Mitsubishi Outlander, що стояв поруч.

До ліквідації пожежі залучали 13 рятувальників та три одиниці спецтехніки. Внаслідок займання ніхто не постраждав.