Штраф для громадян за паління сухої трави може сягати 6 тис. грн

Впродовж вихідних 18-19 березня на Львівщині працівники поліції та ДСНС ходили в рейд та штрафували паліїв трави. За два дні вдалося спіймати на гарячому п'ятьох порушників, повідомила прес-служба ДСНС.

Порушники, які спалювали суху траву чи то на приватному подвір'ї, чи то в полі, отримали адміністративні протоколи та будуть змушені сплатити штраф. За спалювання сухої трави, листя чи сміття передбачено від 3060 грн до 6120 грн штрафу, для посадовців штраф більший і сягає 21420 грн.

«Рейдові групи працюють щоденно по всій території Львівської області. Робота цих груп направлена на притягнення винних осіб за спалення сухої рослинності до відповідальності згідно із законом. Майте здоровий глузд і зрозумійте, що таке господарювання приносить тільки біду», – застерігають рятувальники.

Нагадаємо, у квітні 2020 року Верховна Рада суттєво збільшила штрафи за спалювання сухої трави. Мінімальна сума штрафу зросла із 170 грн до 3060 грн.