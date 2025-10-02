Палієві загрожує до 10 років ув’язнення

Правоохоронці затримали 23-річного уродженця Львівської області, який підпалив автомобіль в Івано-Франківську. Підозрюваний діяв за вказівками російських спецслужб, однак замість військового підпалив цивільний автомобіль. Йому загрожує до 10 років ув’язнення.

Як повідомили в Івано-Франківській обласній прокуратурі 2 жовтня, росіяни давали вказівки завербованому українцю у телеграмі, домовившись з ним про підпал військового автомобіля.

«Підозрюваний придбав наліпку з надписом “бандеромобіль”, наклеїв її на цивільний автомобіль, ввівши кураторів в оману. Далі підпалив авто та надіслав відеозвіт, за що отримав фінансову винагороду», – розповіли правоохоронці.

Під час обшуків у зловмисника вилучили мобільний телефон із перепискою, банківські картки та інші докази. Підозрюваного арештували з можливістю внесення застави і наразі встановлюють його причетність до підпалів інших автомобілів у Франківську. За скоєне палієві загрожує до 10 років позбавлення волі.