Уродженець Вінниччини керував бойовиками «ДНР»

Служба безпеки України встановила особу одного з керівників розвідки російських повітряно-десантних військ, який бере активну участь у бойових діях проти Сил оборони на сході України. Йдеться про російського генерала на прізвисько «Сторож». Зокрема, у квітні 2014 році він допомагав терористові Ігорю Гіркіну захоплювати Слов’янськ.

«Перебуваючи у складі окупаційного угруповання, він організовує підготовку та координує діяльність російських диверсійно-розвідувальних груп на Донецькому напрямку», – йдеться у повідомленні СБУ від 11 листопада.

СБУ уточнила, що під його керівництвом ворожі ДРГ намагаються прориватися через лінію фронту для проведення диверсій проти українських військ та об’єктів критичної інфраструктури.

Встановлено, що зловмисником є «герой Росії», генерал-майор ЗС РФ із позивним «Сторож», який ще у 2014 році був «відряджений» до складу терористичної організації «днр». Там він займався формуванням і бойовою підготовкою груп російського спецназу для проведення розвідувально-підривної діяльності проти сил антитерористичної операції. Для цього використовував свої спеціальні навички та досвід бойових дій на Північному Кавказі.

Як зазначили у СБУ, саме він командував ворожими ДРГ під час захоплення Слов’янська угрупованням «Стрєлкова» і їхніми подальшими діями проти українських військ.

За інформацією СБУ, на початку повномасштабного вторгнення зловмисник отримав завдання з Москви організувати діяльність диверсійних груп, до яких увійшли підрозділи ВДВ РФ та учасники терористичних угруповань «ДНР».

Прокуратура уточнила, що підозрюваному – 60 років, він народився на Вінниччині, але є громадянином Росії.

На підставі зібраних доказів, слідчі Служби безпеки повідомили російському генералу про підозру в участі у терористичній організації та сприянні її діяльності. Тривають комплексні заході для притягнення його до відповідальності за злочини проти України.