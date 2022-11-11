В Росії чиновникам доручено перевірити укриття та облаштувати занедбані протягом трьох десятиліть підвали

По всій Росії почалася перевірка бомбосховищ, що були законсервовані після Другої світової війни. Чиновникам дали доручення перевірити підвали та інші охоронювані обʼєкти, пише Bloomberg із посиланням на джерела.

«Ці кроки є частиною значно більшого намагання влади перевірити, чи готова інфраструктура цивільної оборони на випадок ширшого конфлікту», – зазначив один зі співрозмовників на умовах анонімності.

Про перевірку укриттів в Росії не оголошували офіційно і вона не обумовлена якимись конкретними загрозами чи планами з використання цих сховищ. Однак після бюрократичних та інших провалів мобілізації 300 тис. росіян влада Росії боїться ризикувати з іншими підготовчими роботами, повʼязаними з війною.

За свідченнями людей, які причетні до комунальних та інших спеціальних служб, працівники цивільної оборони уже прибирають підвали, ремонтують та очищають підземні споруди, які востаннє використовувалися ще за радянських часів.

«Кампанія з наведення порядку на об'єктах, придатних як бомбосховища та укриття, не оголошена офіційно, але після початку часткової мобілізації там розпочалися активні роботи», – зазначають журналісти.

Паралельно з цим, у прикордонних з Україною російських областях місцева влада офіційно оголосила про підготовку укриттів.

Bloomberg вважає, що перевірка бомбосховищ – яскравий приклад того, як повномасштабна війна в Україні упродовж 9 місяців «спричиняє дедалі ширшу мілітаризацію російського суспільства».

«Проте Україна не завдавала ударів по цілях у Росії за межами прикордонних зон, а Київ офіційно заявляв, що мета української армії – вибити кремлівські війська зі своєї території. США та їхні союзники обмежили поставки в Україну деяких видів наступальної зброї та озброєння великої дальності, щоб уникнути ризику ескалації», – додають в агентстві.

Крім того, росіяни вирішили поновити з наступного року базовий військовий вишкіл в школах.

Перевірка сховищ не просто не підтверджувалась, а навіть заперечувалась російською владою. Однак занепокоєння вже почало поширюватися серед росіян.