Уряд дозволив вибирати номерні знаки під час реєстрації автомобілів
Також номерний знак можна забронювати, послуги бронювання та вибору номерних знаків платні
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Кабінет міністрів ухвалив зміни до правил присвоєння автомобільних номерів, що дозволяють власникам автомобілів обирати номери під час реєстрації, повідомила прес-служба Міністерства внутрішніх справ.
Тепер під час державної реєстрації автомобіля, за бажанням власника, буде надано право обрати номерний знак або його буквено-цифрову комбінацію. Також буде запроваджена можливість бронювання номерних знаків або їх буквено-цифрової комбінації за 9 гривень на добу.
Крім того, Кабмін встановив вартість вибору номера під час реєстрації або перереєстрації транспортного засобу в розмірі 300 гривень (окрім платних номерних знаків). У МВС вважають, що таке рішення «забезпечить додаткову гнучкість та варіативність у процесах надання заявникам адміністративних послуг, пов'язаних з державною реєстрацією транспортних засобів».
Нагадаємо, у вересні в «Дії» з’явиться можливість продавати автомобілі, а також запрацює електронний кабінет водія. Водночас раніше уряд дозволив продавати автомобілі разом з номерними знаками.