Верховна Рада у середу, 28 червня, ухвалила закон, яким легалізувала автомобілі з правим кермом в Силах оборони України. Документ за основу і в цілому підтримали 279 народних депутатів, повідомив нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк.

Чинний закон України про дорожній рух забороняє використання транспортних засобів з правим розташуванням керма. Однак депутати вирішили, що на час воєнного стану (і трьох місяців після його скасування) військовослужбовці можуть вільно використовувати такі автомобілі під час виконання службових обов'язків.

«Сили оборони України мають нагальну потребу [...] в автомобілях, здатних долати бездоріжжя, а також мають високу прохідність та хорошу маневровість. Це, зокрема, пікапи, позашляховики, мікроавтобуси та різноманітні спецавтомобілі. Велику кількість автомобілів з відповідними технічними характеристиками можна придбати у Великій Британії, але з огляду на лівосторонній рух у цій країні, вони мають праве розташування керма», – йдеться в пояснювальній записці до документа.

Таким чином, ухвалений закон дозволить вільно імпортувати такі автомобілі для подальшої передачі військовим формуванням, оскільки, як зазначили автори законопроекту, автомобілі з правим розташуванням керма, які доставляються в Україну як допомога, не можуть перетнути державний кордон України з огляду на положення статті 29 закону України «Про

дорожній рух», яка забороняє в Україні автомобілі з правим розташуванням керма.