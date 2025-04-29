Тарас Бакай працював на Львівщині на митниці і в поліції, а також був добровольцем в ЗСУ

У вівторок, 29 квітня, Кабінет міністрів України ухвалив низку кадрових рішень. Серед іншого, ухвалено рішення про звільнення Тараса Бакая з посади голови Броварської районної державної адміністрації і призначення його на посаду першого заступника голови Київської обласної державної адміністрації.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Уродженець Львівщини Тарас Бакай з початку листопада 2024 року керував Броварською РДА на Київщині. До цього з 2022 року він був добровольцем в ЗСУ.

Довідково. Тарас Бакай народився на Мостищині у Львівській області, в 2004 році отримав фах міжнародника-правознавця у Львівському університеті. Працював директором державного НДІ «Система». А з 2007 до 2014 року працював на Львівській митниці.

З 2014 року Тарас Бакай воював в зоні АТО в лавах добровольчого батальйону «Свята Марія», що був створений на базі «Братства» Дмитра Корчинського.

У 2016-2017 роках Тарас Бакай був начальником управління внутрішньої безпеки Національної поліції в Луганській області. У 2017 році повернувся до Львова, де став заступником начальника Головного управління Національної поліції у Львівській області. Тут він працював до2019 року.

У 2020 році Тарас Бакай балотувався у Львівську обласну раду від партії «Європейська солідарність», але депутатом не став.

У 2022 році Тарас Бакай став добровольцем ЗСУ.