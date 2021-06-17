Уряд України скасував спеціальні обмеження на в'їзд в країну з Індії, які запровадили з 2 травня 2021 року через критичну ситуацію з коронавірусом у цій країні. Відповідну постанову уряд ухвалив у середу, 16 червня, але опублікував у четвер.

Як відомо, з 2 травня Україна ввела повну заборону на перетин кордону іноземцями та особами без громадянства, які прибули з Індії або перебували на її території щонайменше сім днів протягом останніх 14 днів. Виняток робили лише для українців та іноземців, які постійно або тимчасово проживають на території України, є чоловіком, дружиною або дітьми громадян України. Але і для них діяла вимога обов'язкової самоізоляції, незалежно від наявності і результату ПЛР-тестування. 16 червня уряд цю вимогу скасував.

Протягом останніх двох місяців ситуація з коронавірусом в Індії залишалась критичною. І хоч показники вже не б'ють рекорди, як це було наприкінці квітня та у першій половині травня, вони досі залишаються високими. У першій половині травня кількість щоденних випадків коронавірусу в Індії перевищувала 400 тисяч, а в середині травня від ускладнень помирали понад 4 тис. людей за добу.

На початку червня влада Індії заявила, що епідемія коронавірусу потроху вщухає. Ситуація залишається нелегкою, однак місцева влада розглядає поступове полегшення карантинних обмежень, зазначає «Громадське»