Основне рішення уряду – прискорити будівництво інженерного захисту навколо об’єктів енергетики

У суботу, 18 жовтня, на позачерговому засіданні уряд погодив низку рішень для захисту критичної інфраструктури. Вони надають відповідним відомствам і службам можливості швидко спрямовувати гроші і відновлювати пошкодження. Про це повідомила голова уряду Юлія Свириденко.

«Маємо діяти швидко, щоб люди завжди мали світло, тепло й воду, навіть попри ворожі обстріли. На позачерговому засіданні ухвалили низку рішень, які зроблять захист та відновлення критичних об’єктів ефективнішим», – йдеться у повідомленні.

Серед цих рішень – створення Координаційного центру інженерного захисту, роботу якого куруватимуть віцепремʼєр Олексій Кулеба та Агентство відновлення. Також уряд на засіданні:

оновив перелік видатків, які фінансує держава у пріоритетному режимі;

скоротив процедурну частину (від погодження до укладення договорів) для прискорення будівництва інженерного захисту навколо об’єктів енергетики, транспорту та систем життєзабезпечення;

спрямував додаткові кошти з резервного фонду на захист і відновлення критичної інфраструктури у прифронтових областях та «Укрзалізниці».

Міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба додав, що штаб об’єднає роботу всіх, хто відповідає за енергетику, транспорт, воду, тепло і зв’язок.

За його словами, Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України побудувало більше захисту, аніж за всі минулі роки – на 22 обʼєктах, за які відповідало.

«Основні рішення сьогодні – прискорити будівництво інженерного захисту навколо об’єктів енергетики, транспорту та систем життєзабезпечення. Контроль за якістю і безпекою робіт зберігається, але процедурна частина – від погодження до укладення договорів – стане на місяці коротшою», – додав Кулеба.

Нагадаємо, у ніч на суботу, 18 жовтня, росіяни масовано атакували енергетичну інфраструктуру на Чернігівщині, внаслідок чого зникло світло у 17 тис. абонентів. Також окупанти завдали ударів по Чугуєву на Харківщині – через атаку майже все місто залишилося без електропостачання.