Військові зміцнюють північно-східний кордон України

Кабінет міністрів України виділив із резервного фонду державного бюджету понад 1,2 млрд грн на посилення оборонних рубежів північно-східних регіонів України. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram у вівторок, 15 серпня.

«На запит Харківської та Чернігівської ОВА спрямовуємо 911,5 млн грн для Харківщини та понад 363 млн грн для Чернігівщини на будівництво військових інженерних та фортифікаційних споруд», – зазначив посадовець.

За словами Шмигаля, замовниками та виконавцями відповідних робіт є обласні військові адміністрації

«Україна щоденно зміцнює свою обороноздатність», – додав прем'єр.

Зауважимо, що раніше голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов зазначав, що обороноздатність «залишається першим і головним спільним завдання».

«Наша прикордонна область щодня потерпає від постійних обстрілів окупантів, армія РФ не полишає спроб прориву нашої оборони, кожного дня ЗСУ ведуть складні бої», – пояснив Синєгубов.

Північ України також залишається під постійним вогнем російських військ. Лише минулої доби на Чернігівщині Сили оборони України відбили вилазки двох російських диверсійно-розвідувальних груп.

Сили оборони готуються до будь-якого варіанту розвитку подій, хоч наразі ознак того, що російські війська планують наземний наступ з півночі, наразі немає, запевнили раніше в командуванні Об’єднаних сил ЗСУ.