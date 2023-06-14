Андрій Захтей поїде в Україну через Латвію

Росіяни відпустили з ув’язнення українця Андрія Захтея, який відсидів понад шість років у кримській колонії нібито за диверсійну діяльність. Захтей – уродженець Львівщини, який у дев’яностих роках сидів у львівській тюрмі та займався рекетом у Бориславі, а в Криму заробляв автоперевезеннями.

Як повідомили «Ґрати», Захтей покинув Росію через російсько-латвійський кордон. Там його ввечері 13 червня зустріли працівники посольства України у Латвії та направили в Україну.

Чоловік вийшов із колонії ще у лютому. Його мали депортувати на підконтрольну територію України, але через війну це так і не зробили. Тож Захтей перебував під арештом у Центрі для іноземців у Ростовській області.

Захтея могли екстрадувати через треті країни, проте все ускладнювалося тим, що його український паспорт виявився простроченим – фотографію в ньому необхідно було оновити у 2016 році, але на той час Захтей уже був у російській в'язниці. Впродовж п’яти років Захтея визнавали політв’язнем.

Нагадаємо, в серпні 2016 року ФСБ Росії повідомила про затримання в окупованому Криму групи нібито українських диверсантів. Тоді серед затриманих був і Андрій Захтей – уродженець Борислава Львівської області, який проживав у Євпаторії та заробляв у Криму автоперевезенями. За версією ФСБ, він на власному мікроавтобусі мав забирати біля сіл Суворово та Рисове під Армянськом диверсійну українську групу, коли його затримали.

Після затримання Захтей направив до Слідчого комітету Росії заяву про те, що його катували та били два дні. Так від нього вимагали визнати провину в тому, що він причетний до групи диверсантів.

У лютому 2018 року окупанти визнали Захтея винним «у підготовці диверсій» на півострові у 2016 році та засудила до шести з половиною років колонії суворого режиму. У цій же справі також проходив громадянин України Євген Панов, який повернувся в України внаслідок обміну 7 вересня 2019 року.

У Бориславі на Львівщині – рідному місті Захтея – про нього розповідали як про рекетира. Також він чотири роки сидів у в’язниці за розбій з проникненням у житло і незаконне зберігання вогнепальної зброї та вийшов за амністією. У кримінальних колах мав прізвисько «Зая». У 2012 році Захтей виїхав до Москви.